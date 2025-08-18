В голосе отказано: Кишенев ужесточает репрессии перед выборами

Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru

Власти отказываются открывать новые избирательные участки, лишая права голоса сотни тысяч граждан.

У здания МВД Молдавии собираются сторонники блока «Победа». Активисты требуют немедленно освободить задержанных на акции 16 августа. После приговора главы Гагаузии Евгении Гуцул всем понятно: официальный Кишинев и далее будет давить на политические силы, выступающие за диалог с Москвой.

Но теперь атаки переносятся и за пределы Молдавии. Так, власти отказываются открывать новые избирательные участки, лишая права голоса сотни тысяч своих граждан. На что готова президент Санду, чтобы провести выборы 28 сентября под полным контролем, расскажет корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Чем ближе парламентские выборы в Молдавии, тем сильнее политический шторм. Пока народ требует соблюдения конституции и своих прав, власти закручивают гайки протеста.

Когда давление на оппозицию, достигло пика, несогласные с политическим курсом президента Майи Санду вышли на улицы.

«О каких демократических принципах можно говорить в этой стране, когда все партии, которые находятся в оппозиции, которые работали и находятся на политической арене страны, не допустили сегодня к выборам», — заявила депутат от партии «Шор» Регина Апостолова.

Тех, кто требовал справедливых выборов и свободу главе Гагаузии Евгении Гуцул, полицейские быстро скручивали.

Сторонников оппозиции власти запугивают, арестовывают, штрафуют. Чтобы не допустить оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия играет мускулами, зачищая накануне выборов политическое поле.

Пока полицейские молотят дубинками на улицах, власти блокируют и мирный политический выбор.

«Действительно, подобные решения не имеют, на мой взгляд, ничего общего с демократией, когда избиратель не имеет права проголосовать», — отметил политолог, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов.

В России живут более 475 тысяч граждан Молдавии, а избирательные участки можно пересчитать по пальцам одной руки. Накануне парламентских выборов диаспора призывает власти Молдавии исправить политический дисбаланс.

«Мы хотим голосовать здесь, в Российской Федерации. Мы тоже такая же диаспора Республики Молдовы, что Италия и другие города Европы», — отметил председатель общественной организации Молдавского достояния в Санкт-Петербурге Федор Урсу.

Но голоса молдаван из России и Приднестровья контролировать сложно, куда легче заблокировать избиркомы. Свои действия власти Молдавии оправдывают прошлогодней низкой явкой голосующих, а не внезапно блокированными дорогами или закрытыми на ремонт мостами.

«Почему так делает Майя Санду? Потому что она боится провала. То есть, самая большая молдавская диаспора — в Российской Федерации», — считает руководитель по информационному сопровождению ФНКА молдаван России Александр Митрук.

Устранение политических соперников, фальсификация голосов плюс свои люди в Конституционном суде. Власти Молдовы к выборам в парламент готовы.

«Они очень сильно боятся потерять власть. И если все-таки они проиграют выборы, то есть большая вероятность, что результат выборов могут отменить по румынскому сценарию. Как это было сделано в Румынии, Конституционный суд не признал результаты выборов», — напомнил историк, политолог Александр Корниенко.

Пока же депутаты Верховного совета Приднестровья пишут письма властям Молдавии, просят сохранить их гражданские права и открыть дополнительные участки для голосования, а не закрывать те, что остались.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.