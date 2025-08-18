Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

По мнению ряда СМИ, глава киевского режима рискует со скандалом вылететь из Овального кабинета.

Сегодня вечером станет понятно, насколько Зеленский, а заодно и все его еврокураторы, хотят мира. Сейчас они слетаются в Вашингтон, чтобы дать финальные наставления главе киевского режима перед тем, как он побывает на ковре у Дональда Трампа. Американский лидер поставил жесткое условие: сначала разговор наедине с Зеленским. И только потом — беседа с европейцами.

Мировая пресса сходится в одном: ничего хорошего в Овальном кабинете десант из-за океана не ждет. Издание Daily Express даже утверждает, что Белый дом потребовал от Зеленского надеть костюм. Что это может значить — расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Зеленский и семь его «нянек», европейские лидеры, тоже на пути в Вашингтон. Фридрих Мерц, например, говорят, лично консультировал, как стоять, как сидеть, когда улыбаться и почему не перебивать Дональда Трампа. А лучше бы посоветовал, наконец, надеть ему костюм и сменить кроссовки на туфли. Судя по кадрам из Брюсселя, где Зеленский делал транзит перед вылетом в США, Киев уже определился и с нарядом, и с позицией.

«У Путина много требований, но мы не знаем их всех, и если их действительно так много, как мы слышали, то потребуется время, чтобы рассмотреть каждое. Но это невозможно сделать под давлением оружия», — заявил Зеленский.

Выходит, Зеленский по-прежнему не хочет долгосрочного мира, а только временного прекращения огня и заморозку по линии соприкосновения. То есть передышку для вероятной перегруппировки и вооружения.

Вместе с Зеленским точно такое же свое категорическое «нет» Трампу, видимо, готовится сказать и вся коалиция тех самых «желающих» только одного: продолжения войны, чтобы и себе урвать кусочек Украины.

Присматривать за Зеленским будут уже упомянутый канцлер ФРГ, главный трамповский подхалим — генсек НАТО Марк Рютте, Макрон, Стармер, Урсула фон дер Ляйен, которую, к слову, терпеть не могут в Белом доме, Джорджа Мелони и финский президент Стубб — его взяли, видимо, по принципу «однажды с Трампом в гольф играл». Сам Зеленский уже затаился в Вашингтоне и в одиночку больше не высовывается.

«Вывод очевиден: Зеленскому нужна эта европейская массовка, чтобы показать силу, но реальных рычагов влияния на Трампа у него нет», — считает член партии «Альтернатива для Германии» Елена Фритц.

США в ответ как будто готовят не саммит, а засаду для Киева. Вот последние письменное послание от Трампа — звучит как ультиматум. Прекратить войну, отказаться от Крыма и вступления в НАТО.

«Президент Украины Зеленский может закончить войну практически немедленно, если захочет. Или они может продолжить бороться. Пути назад нет, Обама отдал Крым 12 лет назад без единого выстрела. И Украина не должна вступать в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как сообщают американские телеканалы, все пройдет в Белом доме «без торжеств и красных дорожек», а судя по расписанию конференции, никакой группы поддержки к переговорам и близко не подпустят.

Вечером по Москве Зеленский сначала будет встречаться с Трампом один на один и только после этого со всеми остальными. Их пригласят отдельно, но даже не в Овальный кабинет, а в столовую — раз уж они так хотели оказаться за столом.

«Теперь появляются все эти европейские „бэбиситтеры“, все эти фигуры, которые поддерживали Украину оружием и деньгами, и теперь они тоже хотят участвовать в обсуждении. Но вот эти „няни“ из Брюсселя и Берлина не должны на таких встречах вообще присутствовать, потому что они до сих пор ничего позитивного не внесли», — заявил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

Единственное, к чему не возникает вопрос,ы — легитимность хотя бы европейских лидеров, в отличие от «майданных» руководителей Киева. Бывший премьер Украины Николай Азаров в эксклюзивном интервью «Известиям» порассуждал об истинных интересах Зеленского в этой связи.

«Зеленский как раз заинтересован, чтобы конфликт продолжался, потому что пока конфликт продолжается, он находится у власти, через него проходят огромные денежные потоки», — подчеркнул бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Вот и на самой Украине европейский десант вокруг Зеленского называют не просто символом полнейшей несамостоятельности, а еще и гарантией его личной безопасности.

«Он совершил огромное количество преступлений, в том числе экономических, и преступлений против государственной безопасности США, поэтому его могут арестовать, вполне вероятно. Это основная причина, почему он собирает с собой коллектив „лидеров“ и они едут все вместе», — добавил народный депутат Украины Артем Дмитрук.

Очевидно, что Дональд Трамп уж точно попытается выкручивать Зеленскому руки, чтобы тот пошел на значительные уступки для прекращения войны. О том, что на Киев будут давить, пишет WSJ и WP, указывая, что украинцы прежде всего будут стремиться избежать повторения скандальной встречи в Овальном кабинете в феврале. FT также полагает, что Киев готов согласиться на мирное урегулирование конфликта только по текущей линии фронта

И Bloomberg подчеркивает: Зеленский в безвыходном из-за этого положении. Ему придется либо рисковать вызвать гнев Дональда Трампа, либо согласиться на сделку. А по мнению испанских СМИ, отказ от уступок станет поводом для нового драматического изгнания из Овального кабинета. Размолвка послужит Трампу поводом выйти из украинского конфликта целиком.

