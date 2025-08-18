Сийярто заявил об атаке Украины на ведущий в Венгрию нефтепровод

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

Поставки приостановлены, инфраструктуру восстанавливают российские специалисты.

Украина атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Поставки приостановлены. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.

По его словам, сейчас инфраструктуру магистрали восстанавливают российские специалисты, однако до сих пор непонятно, сколько на это уйдет времени.

На прошлой неделе киевский режим уже бил по нефтепроводу «Дружба» американскими HIMARS. Сийярто еще раз обратился к Киеву с гневным предупреждением — Украина зависит от поставок из Венгрии. И добавил: подобные атаки на энергетику страны не способны втянуть Будапешт в конфликт.

