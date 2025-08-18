СК квалифицировал как теракт попытку ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

Фото, видео: 5-tv.ru

Следственный комитет квалифицировал как теракт попытку ВСУ атаковать Смоленскую АЭС. Инцидент произошел накануне. Боевики направили на атомную станцию ударный беспилотник самолетного типа. Наши военные сорвали атаку с помощью радиоэлектронного оружия. Дрон подавили в районе третьего энергоблока. Падая, аппарат сдетонировал. В результате повреждены несколько окон.

Как уточнили в «Росатоме», все три энергоблока работают, радиационный фон — в норме. При этом в госкорпорации отметили: такие атаки несут риски для ядерной безопасности.

