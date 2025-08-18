Путин продолжил серию международных звонков по итогам саммита на Аляске

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Ранее российский лидер уже поговорил с несколькими президентами дружественных стран.

Президент Владимир Путин продолжил серию международных телефонных звонков по итогам саммита на Аляске. Об этом пресс-служба Кремля.

Владимир Путин уже связался с несколькими лидерами дружественных стран, чтобы обсудить с ними итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Сегодня глава РФ совершит еще несколько международных звонков, а также проведет ряд рабочих встреч. Например, побеседует с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.

Итоги встречи в США российский лидер успел обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Встреча двух президентов состоялась 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Путин и Трамп разговаривали на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Беседа в формате «три на три» продолжалась два часа и 45 минут. Обе стороны оценили данные переговоры положительно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что госсекретарь США Марко Рубио назвал саммит на Аляске продуктивным.

