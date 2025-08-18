Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Низкий уровень координации привел к перестрелке между ними и украинскими боевиками.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило отряды колумбийских наемников в Сумскую область с целью вернуть утраченные позиции. Однако из-за плохой координации и недостатка взаимодействия между подразделениями произошел инцидент с «дружественным огнем» — перестрелкой между наемниками и украинскими боевиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Для восстановления утраченных позиций в Сумской области командование ВСУ перебросило на направление отряды колумбийских наемников. Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи „дружественного огня“ со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой», — сообщил собеседник агентства.

Российские силовые структуры сообщили, что случаи «дружественного огня» отмечены, в частности, с 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ. Такая ситуация свидетельствует о слабой организационной работе командования и серьезных управленческих проблемах.

При этом в Минобороны России утверждают, что Киев рассматривает иностранных наемников как расходный материал и продолжает использовать их для пополнения войск, в результате чего зачастую происходят необъяснимые потери. Некоторые наемники жалуются на низкий уровень координации украинских сил и высокие риски в боевых условиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.