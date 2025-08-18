ВСУ планируют принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов

Фото: VITALII NOSACH/EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На фронте для Украины складывается непростая ситуация.

В текущем году Киев примет на вооружение 15 тысяч наземных роботизированных платформ разного назначения. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«На этот год у нас запланировано поступление в войска 15 тыс. наземных роботизированных платформ различного назначения», — сказал Сырский.

Он отметил, что обстановка на линии фронта остается сложной. Это требует активного внедрения высокотехнологичных средств. Наземные роботы используются для осуществления логистических операций, оказания огневой поддержки, проведения разминирования, перевозки специального оборудования и выполнения других боевых задач.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что развитие робототехники и масштабное внедрение таких платформ в армию призваны повысить эффективность и мобильность ВСУ в условиях текущих вооруженных столкновений. По мнению Сырского, подписание мирного соглашения не сильно изменило бы ситуацию: главком уверен, что Украина всегда должна быть готова к столкновению с РФ, ведь боевые действия могут «продолжиться в любое время», угроза для Киева никогда не исчезнет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.