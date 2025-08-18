Отцы и дети: психолог объяснила как выстраивать взаимоотношения в семье

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Основная задача родителей — подготовить ребенка к самостоятельной жизни.

Рождение ребенка становится смыслом жизни для многих родителей. Однако специалисты считают, что такое восприятие может быть небезопасным. Об этом сообщила практикующий психолог и директор сервиса Ясно Екатерина Артеменко, в ходе беседы с Газета.ру.

«Люди не функция, а жизнь не геометрическая фигура. В течение жизни мы находим и теряем смыслы — это нормально. Какого-то фиксированного единого смысла в этой постоянной череде сменяющихся событий и чувств быть не может. Даже если это и такое прекрасное явление жизни, как собственный ребенок», — сообщил специалист.

По словам эксперта, основной задачей родителей является подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Контроль и чрезмерная опека над чадом может стать критической точкой в становлении личности. Ребенок принимает ценности, глядя на взрослых. Если супруги утрачивают близость, страдают все участники.

«Часто после появления ребенка отношения между супругами охладевают и становятся более функциональными. Кто-то из родителей может чувствовать себя исключенным из семьи или только источником каких-то благ для ребенка. Выйдя во взрослую жизнь, он не сможет выстраивать здоровые взаимоотношения с уже своим партнером, ведь он будет восприниматься как функция для получения собственного смысла жизни — рождения детей», — объясняет психолог.

Психологи отмечают рост интереса родителей к детской психологии. На развитие ребенка влияет не только воспитание, но и психологическое состояние взрослого. Эксперты напоминают, что поддержка и здоровые границы — залог успешных взаимоотношений.

