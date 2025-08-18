«Сферум» был полностью интегрирован в национальный мессенджер МАХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Коммуникационный сервис «Сферум», созданный при поддержке Минпросвещения РФ, был полностью интегрирован в национальный мессенджер МАХ. Образовательное пространство начнет функционировать в новом учебном году. Это стало известно в ходе Всероссийского совещания региональных министров образования.

«Сферум» — единая образовательная платформа, которая будет сочетать в себе коммуникации по образовательным вопросам и актуальные сервисы для учебы.

«Сферум» подвергся изменениям. Их основа — пожелания педагогов, родителей и учеников. Приоритет — безопасность. Пользователи «Сферума» в МАХ смогут настроить безопасный режим и ограничить свою приватность. Таким образом на базе мессенджера создается комфортная среда общения.

«Интеграция „Сферума“ в национальный мессенджер МАХ — это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями», — подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он обратил внимание на то, что акцент в мессенджере сделан на защите данных и удобстве пользователей. Для каждого из них цифровое пространство учебного заведения должно стать настолько доступным и эффективным, насколько это возможно.

Национальный мессенджер откроет доступ к ключевым функциям «Сферума»: интеграции с электронными дневниками и интерактивной доской, сервисам «Сбор файлов», «Помощник ученика» и «Помощник Рособрнадзора», а также к чат-боту программы «Пушкинская карта». Для учителей — расширенный функционал и знак отличия в виде академической шапочки.

