Спящая красавица: усольчанка переплыла Ангару на сапборде во сне

Жительница Иркутской области во сне на сапборде переплыла реку Ангару

В отдел полиции обратился муж пропавшей.

Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла реку Ангару. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба полиции региона.

Поиски сапбордистки начались после обращения супруга в межмуниципальный отдел МВД России «Усольский». Сотрудники правоохранительных органов организовали мероприятия, направленные на розыск пропавшей.

«По предварительным данным, вчера вечером 47-летняя усольчанка вместе с супругом отдыхала на берегу реки Ангары в районе деревни Буреть Усольского района. Женщина решила покататься на сапборде, однако не воспользовалась спасательным жилетом и оставила мобильный телефон на берегу», — сообщили специалисты.

На следующий день исчезнувшая вышла на связь в Боханском районе, встретив местных рыбаков. На место приехали сотрудники полиции для достоверности безопасности женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Приморском крае пропали два сапбордиста. Во Владивостоке пропали два человека, которые отправились плавать на сапборде в Амурском заливе.

