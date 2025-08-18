«Его няни»: политолог осудил присутствие Мерца и фон дер Ляйен в Вашингтоне

Фото, видео: Wiktor Dabkowski/Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С ними нечего обсуждать. Нет сомнений в том, что Трамп быстро это поймет.

Президент Украины Владимир Зеленский едет в Вашингтон со своими «нянями» — канцлером Германии Фридрихом Мерцем и председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Это нелегитимно, уверен австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«То, что господин Зеленский едет к американскому президенту и хочет там тоже участвовать в переговорах, которые касаются его страны, — это совершенно легитимно. Но что нелегитимно — так это то, что вместе с ним появляются его няни, да?» — рассуждает Поппель в беседе с 5-tv.ru.

По словам аналитика, «няни» Зеленского — люди, которые поддерживали Украину оружием и деньгами. Нет ничего удивительного в их стремлении участвовать в обсуждении. Однако президент США Дональд Трамп быстро поймет, что разговоры с людьми, которые развалили Европу, лишены смысла.

«Они экономически ее ослабили. Они нагружают собственные экономики этим конфликтом», — сказал Поппель.

Аналитик добавил, что Украина — приемлемый партнер для переговоров, но Берлин, Лондон, Париж и Брюссель — нет. Особенно в нынешних условиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина может признать факт потери территорий военным путем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.