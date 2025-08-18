«Держите на личном контроле»: Мишустин подвел итоги заседания ЕАЭС в Киргизии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ходе заседания участники договорились об активном развитии сотрудничества в трех направлениях.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подвел итоги второго за текущий год заседания Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), проходившего в Киргизии.

В ходе диалога участники договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в транспортном, энергетическом и промышленном направлениях. Также были подняты темы совершенствования таможенного контроля, формирования рынка труда и внедрения современных технологий в эти области.

По словам премьер-министра, главы государств должны взять решения под личный контроль и своевременно выполнять условия.

«Все достигнутые в ходе визита договоренности, конечно, надо выполнять своевременно, качественно. Держите на личном контроле эти вопросы и общайтесь со своими коллегами по странам ЕАЭС», — заявил Мишустин.

Евразийский экономический союз является международным объединением государств постсоветского пространства. В его состав входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Целью объединения является стабильное развитие национальных экономик и упрощение товарооборота между государствами. В этом году совету исполняется десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что президент России Владимир Путин выступил с заявлением по итогам саммита ЕАЭС в Минске. В ходе выступления на пресс-конференции президент сделал ряд заявлений по поводу обстановки в мире, отношений с США и ситуации на Украине.

