FT: Зеленский готов пойти на урегулирование конфликта по текущей линии фронта

При этом глава киевского режима не намерен выводить свои войска из Донбасса.

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов пойти на урегулирование конфликта по текущей линии фронта. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, основная цель визита лидера Незалежной в Вашингтон к главе Белого дома Дональду Трампу — обсудить «продуктивный» процесс урегулирования конфликта без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов.

Владимир Зеленский, как утверждают источники британской газеты, готов даже пойти на компромисс. Он будет заключаться в том, чтобы заключить мир, основываясь на текущей линии фронта. По мнению главы Украины, это то чего хотел бы народ. При всем этом FT заявляет, что Зеленский не выведет свои войска из Донбасса.

Кроме того, источники издания опасаются гнева Трампа, если глава Незалежной будет слишком грубо с ним разговаривать и отстаивать свою точку зрения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после саммита на Аляске Дональд Трамп пригласил Зеленского к себе в Овальный кабинет. Они должны встретиться 18 августа. Переговоры начнутся в 20:15 по мск. Европейские лидеры также прилетели в Вашингтон, чтобы «морально поддержать» Зеленского перед дискуссией с Трампом.

