Французский лидер заявил, что Путин не стремится к заключению мирного соглашения.

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о позиции РФ в украинском конфликте — ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В интервью газете Le Figaro французский лидер утверждал, что президент РФ Владимир Путин добивается не мирного урегулирования, а капитуляции Киева. Дипломат назвала эти слова ложью и напомнила, что на протяжении семи лет Россия предлагала урегулировать внутренний украинский кризис в рамках Минских соглашений.

По словам Захаровой, французские власти активно подталкивали Украину к госпереворотам, «майданам» и другим шагам, подрывающим безопасность и мир страны. При этом усилий для выполнения положений Минских соглашений Париж никогда не прилагал.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд не скрывал: время, выигранное с помощью соглашений, Киев использовал, чтобы нарастить боеспособность армии.

Представитель МИД РФ заключила: Украину привели к краху те, кто сеял в ней иллюзии о победе в войне, всячески потворствовал совершению терактов и водил украинцев за нос. Макрон — ключевая фигура в этих процессах, уверена Захарова.

