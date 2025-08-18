МВД: мошенники крадут деньги через приложение для записи к врачу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Злоумышленники убеждают скачать вредоносную программу под видом медицинского сервиса.

Мошенники крадут деньги россиян через приложения для записи к врачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Ведомство выявило новую схему: злоумышленники связываются с жертвами через мессенджеры, называют его имя и отчество, а затем спрашивают, насколько он удовлетворен возможностями для записи к врачу. Если имеются жалобы, мошенники предлагают скачать специальное приложение для ускоренного получения талонов. На самом деле загруженный файл оказывается программой удаленного доступа к телефону и банковским счетам, через которую преступники похищают деньги.

При этом МВД настоятельно рекомендует не скачивать приложения по просьбе неизвестных и не разглашать информацию о финансах. Это предостережение связано с ростом подобных случаев и активным использованием мессенджеров для мошенничества.

В ведомстве напомнили, что преступники все чаще используют социальные сети для противоправных целей. Захват личной страницы мошенниками может обернуться для владельца серьезными проблемами и иметь широкий спектр негативных последствий.

