Таксопарки готовят масштабную распродажу подержанных иностранных автомобилей

Причина — новые законы о локализации.

Российские таксопарки планируют массово продавать подержанные иностранные автомобили с марта 2026 года. Это связано с вступлением в силу новых законов о локализации транспорта для такси и правилах легковых перевозок, которые запрещают перерегистрацию уже используемых иномарок для сдачи их в аренду водителям с ИП.

Новые требования обязывают бизнес закупать только отечественные автомобили и запрещают использовать лизинговые иностранные машины, даже если они уже работают в таксопарках. По данным Национального агентства промышленной информации, в России разрешение на работу в такси имеют около 791 тысячи автомобилей, при этом доля иномарок превышает 80%.

«Под запрет переоформления в такси попадают и лизинговые иномарки, уже работающие в таксопарках», — отметил в беседе с «Известиями» инвестор такси «Шоколад» Спартак Заболотский.

Эксперты отмечают, что такси теряет более половины стоимости при перепродаже автомобилей, что сделает эти распродажи малоприбыльными. Инвесторы предупреждают, что уменьшение парка иномарок может привести к росту тарифов для пассажиров.

