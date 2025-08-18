Незаконная перевозка наличных денег через границу побила рекорд в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

За первое полугодие выявлено критическое число правонарушений и выросла сумма контрабанды.

В первом полугодии 2025 года Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала рекордные 6314 случаев незаконной перевозки наличных средств через границу. Из них 6277 дел возбудили об административных правонарушениях и 37 — по уголовным статьям. Общая сумма контрабандно провезенных денежных средств достигла 1,2 миллиарда рублей, что превышает показатель аналогичного периода 2024 года на 30%.

Основная часть нарушений связана с вывозом валюты из страны — зафиксировано 5125 случаев. Нарушители чаще всего пытались вывезти доллары и евро в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Ввоз денежных средств в Россию составил 1189 случаев с ростом на 31% по сравнению с прошлым годом.

Рост нарушений объясняется ограничениями на банковские переводы из-за санкций, желанием россиян приобрести зарубежную недвижимость наличными, а также увеличением эффективности таможенного контроля. На сегодняшний день действует запрет на вывоз валюты свыше эквивалента 10 тысяч долларов.

