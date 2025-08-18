Не просто усталость: как понять, что щитовидка дала сбой

Фото: Анна Майорова/ТАСС

Врач отметила, что нужно ежегодно сдавать анализ на тиреотропный гормон.

Симптомы заболевания щитовидной железы легко спутать с другими состояниями, например с усталостью. Об этом Life.ru рассказала врач-эндокринолог Ольга Рождественская.

Доктор назвала признаки, при которых стоит немедленно обратиться за помощью. Очень важно, по словам Рождественской, ежегодно проходить медицинский осмотр и проверять состояние щитовидки.

«Тревожные признаки: тахикардия, беспричинная тревога, снижение выносливости, нарушение цикла, ухудшение памяти, отеки, проблемы с терморегуляцией», — отметила Ольга.

Если у человека есть некоторые из вышеперечисленных симптомов, то следует сдать анализы на тиреотропный гормон. Затем уже, опираясь на результаты, записаться к врачу. Перед посещением доктора можно также, по словам Ольги Рождественской, пройти ультразвуковое исследование.

При этом специалист отметила, что дискомфорт в шее, трудности при глотании пищи и ощущение кома не всегда связаны с щитовидкой. Причина может крыться в панических атаках или даже климаксе. Именно из-за этого перед походом к врачу нужно сдавать анализы.

«Четких признаков нет, поэтому без анализов диагноз поставить невозможно. Эндокринные заболевания часто маскируются под другие болезни», — уточнила Ольга Рождественская.

