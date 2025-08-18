Ситуация на Крымском мосту достигла критического уровня

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Сейчас там скопилось 2095 автомобилей.

Ситуация на Крымском мосту обострилась до предела. В настоящий момент там скопилось 2095 транспортных средств, водители стоят в очереди более пяти часов. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Ночью и утром 18 августа ситуация на Крымском мосту начала стремительно ухудшаться. В полночь в очереди на досмотр со стороны Тамани — материковой части России — скопилось 505 автомобилей, в 06:00 по московскому времени — 1403. Меньше чем за два часа их число выросло до 2095.

В направлении из Крыма дела обстоят иначе. В 08:00 там ожидали своей очереди 350 автомобилей, каждый — меньше часа. Однако тенденция к ухудшению коснулась и этой территории — два часа назад там можно было увидеть всего лишь 98 транспортных средств.

Основная причина, по которой на Крымском мосту скапливаются машины — повышенные меры безопасности на стратегически важном объекте. Тщательной проверке подвергаются все автомобили и багаж на 110 пунктах досмотра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб взорвать автомобиль на Крымском мосту.

