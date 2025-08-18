Подопечных 13 городских приютов для животных собрали на фестивале «Моспитомец»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

На этом мероприятии можно было не только найти четвероного друга, но и хорошо провести время со своим любимцем.

В рамках проекта «Лето в Москве» состоялся фестиваль «Моспитомец», на котором присутствовали четвероногие подопечные из 13 столичных приютов. О том, как прошло данное событие, рассказал портал mos.ru.

На Тверском бульваре в столице прошел фестиваль «Моспитомец». На одной площадке впервые были представлены все 13 городских приютов и их подопечные.

В хорошие руки удалось пристроить 18 животных. Перед тем как обрести нового четвероногого друга, желающие проходили собеседование с волонтерами и имели возможность задать все интересующие их вопросы.

Фестиваль длился три дня, и за это время удалось собрать около 650 килограммов корма.

На мероприятии присутствовали и те, кто уже имеет питомца. Они могли делать с любимцами снимки в фотобудке, продемонстрировать навыки своих подопечных на кинологической площадке или, наоборот, научить своих хвостатых несложным трюкам.

Также там проходили различные выступления спикеров, лектории и мастер-классы.

В эти дни на Тверском бульваре присутствовала и мобильная ветеринарная клиника. У врачей для животных можно было получить консультацию, провести комплексный осмотр своего питомца, поставить вакцину от бешенства и чипировать четвероногого друга.

