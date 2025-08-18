Подопечных 13 городских приютов для животных собрали на фестивале «Моспитомец»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
На этом мероприятии можно было не только найти четвероного друга, но и хорошо провести время со своим любимцем.
В рамках проекта «Лето в Москве» состоялся фестиваль «Моспитомец», на котором присутствовали четвероногие подопечные из 13 столичных приютов. О том, как прошло данное событие, рассказал портал mos.ru.
На Тверском бульваре в столице прошел фестиваль «Моспитомец». На одной площадке впервые были представлены все 13 городских приютов и их подопечные.
В хорошие руки удалось пристроить 18 животных. Перед тем как обрести нового четвероногого друга, желающие проходили собеседование с волонтерами и имели возможность задать все интересующие их вопросы.
Фестиваль длился три дня, и за это время удалось собрать около 650 килограммов корма.
На мероприятии присутствовали и те, кто уже имеет питомца. Они могли делать с любимцами снимки в фотобудке, продемонстрировать навыки своих подопечных на кинологической площадке или, наоборот, научить своих хвостатых несложным трюкам.
Также там проходили различные выступления спикеров, лектории и мастер-классы.
В эти дни на Тверском бульваре присутствовала и мобильная ветеринарная клиника. У врачей для животных можно было получить консультацию, провести комплексный осмотр своего питомца, поставить вакцину от бешенства и чипировать четвероногого друга.
