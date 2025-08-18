Генпрокуратура признала нежелательным в РФ немецкий фонд EVZ

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ведомстве отметили, что организация заняла антироссийскую позицию.

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории РФ деятельность немецкого фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V. (EVZ). Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Изначально цель нежелательной организации состояла в том, чтобы помогать людям, пострадавшим от действий нацистов в период с 1941 по 1945 годы. Фонд должен был производить выплаты через партнерские организации, но после начала специальной военной операции на Украине, которую президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022-го, EVZ начал призывать людей поддерживать киевский режим.

Кроме того, немецкая компания даже организовала сбор денежных средств для украинских боевиков. В рамках такой «помощи» EVZ сформировал дополнительный «бюджет солидарности».

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в 2024 году фонд прекратил оказывать поддержку российским родственникам жертв гитлеровских пособников, а в 2025-м попечительский совет организации приостановил членство представителя РФ.

По мнению Генпрокуратуры, сейчас работа EVZ направлена в том числе и на нарушение территориальной целостности России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РФ могут запретить сатанизм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.