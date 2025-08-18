Фестиваль «ИТ-Пикник» в третий раз прошел в Коломенском

Фото, видео: 5-tv.ru

Гости могли послушать лекции, выступление артистов и участвовать в мастер-классах.

Уже в третий раз в Коломенском прошел семейный фестиваль «ИТ-Пикник». Более 30 тысяч специалистов с друзьями и с семьями пришли, чтобы послушать лекции ведущих экспертов из российских ИТ-компаний. Помимо образовательной части, на фестивале были предусмотрены различные активности и выступления известных артистов.

«Здесь можно пообщаться с людьми из других компаний. Я получаю для себя некий релевантный опыт, который могу использовать для своей будущей карьеры», — сказал участник мероприятия Андрей Михалев.

Участники считают, что такой формат может стать альтернативой офисным конференциям. В одном из лекториев большой интерес у собравшихся вызвало обсуждение перспектив искусственного интеллекта, будущего нейросетей и отечественных новинок в данной области.

«Цель всегда одна — нетворкинг. Интересно послушать экспертов на переднем фронте технологического стека», — поделился участник фестиваля Влад Прокопенко.

«ИТ-Пикник» объединил профессионалов, действующих разработчиков и только начинающих специалистов. Для последних это возможность заявить о себе. В образовательной зоне можно было пообщаться с представителями крупных компаний и узнать о возможностях карьерного роста.

С докладами выступили аналитики, разработчики и продакт-менеджеры со всей страны. Также на фестивале были подготовлены активности для детей. Например, дети могли собрать робота и запрограммировать его поведение. На сцене «ИТ-Квартирник» были организованы выступления музыкантов, работающих в ИТ-сфере.

