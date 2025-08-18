На Дальнем Востоке прошли мероприятия в честь юбилея Курильской десантной операции

Фото, видео: © РИА Новости/Леон Дубильт; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На острове Шумшу, по сути, закончилась Вторая мировая война. Наши бойцы, проявив героизм, разгромили превосходящие силы императорской армии Японии.

На Дальнем Востоке сегодня вспоминают героев Курильской десантной операции. Наши пограничники спустили на воду памятный венок у берегов острова Шумшу. Место для церемонии выбрано не случайно. Именно там 80 лет назад Красная армия начала штурм десятитысячного японского гарнизона.

Сегодня там провели историческую реконструкцию тех событий. Морские пехотинцы закрыли вражеские орудия своими телами. Драгоценные секунды затишья позволили десантникам прорваться. За неделю ожесточенных боев советские войска вынудили японцев капитулировать. А Курильские острова были полностью освобождены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.