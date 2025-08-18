«Забыли о людях»: в Израиле сотни тысяч человек вышли на митинги за завершение войны в Газе

В Израиле около миллиона человек вышли на митинги за завершение войны в Газе

Центр протеста — Тель-Авив.

Израиль охватила самая массовая волна антиправительственных демонстраций последнего времени. На улицы вышли сотни тысяч.

Центром протеста стал Тель-Авив. Люди требуют от правительства отложить планы по захвату сектора Газа и освободить заложников ХАМАС. Их родственники прямо обвиняют Нетаньяху в желании реализовать свои политические амбиции ценой жизни десятков сограждан.

«Мы выражаем неистовую волю общества, которое кричит о том, что есть главная цель — освобождение заложников. Вместо этого мы все время слышим: мы победили Иран, мы победили „Хезболлу“, мы побеждаем в Ливане, в Сирии, в Иране. Но я обращаюсь к правительству — прекратите! Вы забыли о наших людях. Верните их домой», — призвала участница акции протеста Айелет Голдин.

Однако, судя по заявлениям Нетаньяху и озвученным планам израильского Генштаба, ЦАХАЛ уже в конце этой недели будет штурмовать столицу анклава — Газу. Ни о какой сделке с ХАМАС военный кабинет премьера слышать не хочет.

Протест подавляли жестко — ни полиция, ни резервисты с демонстрантами не церемонились.

