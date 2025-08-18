«Это целая длинная цепочка»: что известно о предотвращенном теракте на Крымском мосту

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Злоумышленники хотели сделать смертником водителя, который даже не подозревал, в какое преступление его вовлекли.

Киевский режим не оставляет своих изощренных попыток уничтожить как можно больше гражданских. ФСБ предотвратила крупный теракт, целью которого был Крымский мост. Оперативники обезвредили автомобиль, начиненный огромным количеством взрывчатки. Машину перевозили из Грузии по заданию украинских спецслужб. Что планировали организаторы теракта — узнал корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Заглохший автовоз на трассе в Краснодарском крае окружает спецназ ФСБ. Незапланированная поломка сыграла на руку оперативникам. Они вели эвакуатор от пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Останавливать специально было опасно: на нем автомобиль, начиненный взрывчаткой. По заданию украинских спецслужб он был доставлен в Россию для подрыва Крымского моста.

Уникальные кадры работы взрывотехников. Робот-манипулятор вскрывает багажник автомобиля-бомбы. На рентгене — индукционная катушка. Одно неверное движение, и она привела бы механизм в действие.

130 килограммов синтетической взрывчатки финского производства в виде пены были залиты в отсек для аккумулятора автомобиля. Он гибридный и может работать и на бензине, и на электротяге. Смесь была связана проводами с детонаторами.

Перед тем, как пересечь российскую границу, автомобиль сменил польские номера на грузинские. В Краснодарском крае машину должен был получить гражданин России, которому через мессенджер Telegram было предложено доставить ее в Республику Крым через Крымский мост.

«Это целая длинная цепочка. И здесь, конечно, стоит говорить о вовлеченности всех этих людей в преднамеренном совершении террористических актов», — заявил член Ассоциации юристов России Евгений Кривцун.

Водителя украинские террористы планировали использовать втемную — вместе с ним дистанционно взорвать машину на Крымском мосту. Так же хотели поступить и с пособником киевского режима из Минеральных Вод: связались с ним через запрещенный WhatsApp* под видом партнеров по бизнесу, предложили заниматься пассажирскими перевозками в Крыму, якобы для этого отправили микроавтобус. До Минеральных Вод он не доехал, автомобиль остановили белорусские таможенники.

«По результатам проведенного сканирования и последующего анализа рентген-сканограммы оператором-аналитиком было выявлено нехарактерное затемнение в области пола и перегородки между кабиной и грузовым отсеком транспортного средства», — пояснил начальник Брестской таможни Сергей Якута.

Под обшивкой оказалось полтонны иностранного взрывчатого вещества. Украинские спецслужбы действуют наверняка, забивая бомбы на колесах колоссальными объемами боевых смесей.

«50 килограммов взрывчатки — это достаточно для того, чтобы вывести практически любой железнодорожный мост из строя. Если даже 130 или 500, это уже получается 2,5 либо десять мостов», — заявил ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, объехал пол-Европы, побывал в Молдавии, Литве и Польше. Такой маршрут киевские террористы используют уже не в первый раз. Один из примеров — путешествие по Евросоюзу икон с тротилом. И все западные погранпункты каждый раз дают запрещенному грузу зеленый свет, становясь соучастниками терактов, а водители раз за разом заявляют, что не знали о содержимом.

«Мной воспользовались, даже не задумываясь, что произойдет со мной, с моей семьей или с кем-то еще», — посетовал задержанный Евгений Манько.

Для ГУР Украины даже приверженцы киевского режима — расходный материал, который не жалко использовать. Эти водители теперь фигуранты дела о подготовке терактов, которые в очередной раз предотвратили наши спецслужбы.

