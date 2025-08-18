Ан-24 выкатился за пределы полосы в Тюмени

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уже названа предварительная причина ЧП.

Пассажирский Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы. Инцидент произошел этим утром в Тюмени.

Судно съехало в поле. И уже названа предварительная причина ЧП: это неисправность в тормозной системе. Всех пассажиров и экипаж, это более 40 человек, уже вывели из салона. Самолет отбуксировали.

Насколько безопасна его дальнейшая эксплуатация — сейчас выясняют специалисты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.