Ан-24 выкатился за пределы полосы в Тюмени
Фото, видео: 5-tv.ru
Уже названа предварительная причина ЧП.
Пассажирский Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы. Инцидент произошел этим утром в Тюмени.
Судно съехало в поле. И уже названа предварительная причина ЧП: это неисправность в тормозной системе. Всех пассажиров и экипаж, это более 40 человек, уже вывели из салона. Самолет отбуксировали.
Насколько безопасна его дальнейшая эксплуатация — сейчас выясняют специалисты.
