Запасаем на зиму: какие витамины можно накопить в организме за лето

Терапевт Мелешина: витамин А и В9 можно накопить в организме

Не стоит пренебрегать в рационе сезонными продуктами.

Не все витамины можно наесть за лето «про запас». Об этом изданию Life.ru рассказала врач-терапевт Марина Мелешина.

«Наш организм по-разному усваивает разные витамины. Одни действительно могут накапливаться „про запас“, другие же требуют постоянного пополнения», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, витамин А (бета-каротин) может сохраняться в теле человека от трех до пяти месяцев. Пополнить запасы этого вещества можно, употребляя в пищу овощи красного и оранжевого цвета.

В9, или фолаты, тоже можно накопить. В организме они задерживаются примерно на два месяца. В9 содержатся в зеленых овощах и салатах. Жирорастворимые витамины А, D, E и К также способны сохраняться в теле человека.

А вот излишки витамина С, напротив, выводятся из организма практически сразу. Поэтому его необходимо постоянно пополнять. Многие водорастворимые витамины группы В тоже неспособны накапливаться.

Мелешина подчеркнула, что придерживаться сбалансированного рациона необходимо круглый год. Однако сезоном ягод, фруктов и овощей стоит воспользоваться в полной мере.

