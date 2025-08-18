В Белоруссии указали на нежелание Запада прекращать украинский конфликт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Звонов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Так считают в Совбезе страны.

Западные страны не хотят прекращать конфликт на Украине. Таким мнением поделился генеральный секретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ.

«Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада (политики Запада прежде всего) реагирует на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции», — сказал Александр Вольфович.

По его словам, Запад просто не заинтересован в мире.

Кроме того, Александр Вольфович подчеркнул, что сейчас в ряде европейских стран наблюдается милитаристическая политика. Речь идет, например, про Польшу и Литву.

При этом генеральный секретарь Совбеза напомнил, что они в лице президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают с призывом сесть за стол переговоров и найти точки соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Белого дома Дональд Трамп назвал Александра Лукашенко могущественным лидером.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX