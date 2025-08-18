Кирилл Дмитриев заявил о стремлении Трампа найти решение по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политик также отметил, что он надеется на скорейшее достижение мира.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что американский лидер Дональд Трамп продвигает реальное решение по урегулированию украинского конфликта. Об этом политик написал у себя в соцсети X.

«Трамп и его команда стремятся найти реальное решение», — отметил Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель российского лидера в своей публикации также сослался на пост президента США, в котором тот говорит, что в Белом доме намечается важный день. Очевидно, Трамп имеет в виду встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и беседу с его европейскими сторонниками.

«Пусть решение проблем и мир восторжествуют в этот важный день», — добавил в своем посте Кирилл Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа, в 20:15 по мск. Затем глава Белого дома примет у себя европейских лидеров. Их беседа может начаться в 22:00 по мск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.