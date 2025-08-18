Американский охранник потерял сознание на встрече Путина и Трампа на Аляске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мужчина не справился с напряжением, его пришлось вынести из-зала в обморочном состоянии.

Во время саммита президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа один из охранников американской делегации не справился с напряжением и был вынесен из зала в обморочном состоянии. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Он сообщил, что мужчина упал в обморок из-за высокой степени напряжения и нагрузки. На опубликованных в Telegram-канале журналиста кадрах видно, как сотрудники службы безопасности выносят охранника из зала.

Журналист отметил, что даже опытные американские охранники не выдержали сильного давления. Переводчики и другие участники делегаций работали в условиях жесткого джетлага и высокой требовательности к концентрации, что осложняло процесс саммита.

Встреча президента Путина и Трампа проходила с различными форматами переговоров и длилась около трех часов. Этот саммит стал важным этапом в продолжающемся диалоге между двумя странами, им удалось достигнуть «прорывных» договоренностей. По крайней мере, так оценил результаты встречи спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

