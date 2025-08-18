Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

Фаина Савенкова живет под обстрелами уже более десяти лет.

Жительница Луганской Народной Республики Фаина Савенкова написала письмо Мелании Трамп, жене президента США Дональда Трампа. В своем обращении она возложила ответственность за гибель детей Донбасса на Владимира Зеленского и выразила надежду, что первая леди сможет помочь своему супругу повлиять на происходящее. Текст письма приводит РИА Новости.

В письме Савенкова отметила, что одиннадцать лет живет под постоянными обстрелами украинской армии и считает, что именно к Зеленскому нужно обращаться, если цель — прекращение конфликта и защита детей. По ее словам, дети Донбасса продолжают умирать из-за войны, которую, как она считает, начали европейские лидеры совместно с бывшим лидером США Джо Байденом.

Она также напомнила, что в Донецке и Луганске установлены мемориалы погибшим детям. Савенкова подчеркнула, что еще в 2021 году направила видеообращение в ООН, где рассказала о праве детей на мирную жизнь. После этого, как заявила жительница ЛНР, ее личные данные и сведения о родственниках появились на украинском сайте «Миротворец».

В своем письме она подчеркнула, что жители Донбасса слишком долго живут под обстрелами, и их единственное желание сейчас — видеть над собой мирное небо.

Накануне Дональд Трамп опубликовал письмо своей супруги, в котором Мелания Трамп обращалась к президенту России Владимиру Путину с призывом защитить детей.

