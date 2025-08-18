Макрон: Украина может признать факт потери территорий военным путем

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

По мнению французского лидера, Киев способен на этот шаг ради гарантий безопасности.

Украина может признать утрату части своих территорий в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с журналистами.

Этот шаг будет означать, что Киев соглашается с фактом военной потери территории, не признавая при этом ее переход под чужой суверенитет. При этом французский лидер подчеркнул, что подобная уступка возможна лишь при условии получения гарантии безопасности для оставшейся части страны.

«Она (Украина. — Прим. ред.) не признает, что они находятся под чужой юрисдикцией, но признает, что потеряла их военным путем», — сказал Макрон.

Макрон отметил, что цель прошедшей 17 августа онлайн-встречи «коалиции желающих» — обсуждение гарантий безопасности для Украины, которые 18 августа планируется обсудить в Вашингтоне на встрече президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Макрон уточнил, что несколько западных государств готовы направить в Украину миротворческие силы, но не на линию фронта и спорные территории.

Российский лидер Владимир Путин и президент США 15 августа провели встречу на Аляске, на которой обсуждали пути урегулирования украинского конфликта.

