Рубио: ради мирного урегулирования США готовы отложить антироссийские санкции

Ужесточение ограничений может поспособствовать прекращению переговорного процесса, уверен госсекретарь Штатов.

Новые антироссийские санкции означали бы, что США отказываются от возможности мирного решения конфликта. Об этом заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио в интервью NBC News.

«Этот момент может настать, но это фактически станет сигналом о том, что возможностей для мира на данном этапе нет», — сказал он.

Он отметил, что разработанные ранее санкции остаются в силе, однако никоим образом не способствуют урегулированию конфликта на Украине. Рубио подчеркнул, что США не хотят изолировать Россию настолько, чтобы лишить стороны шанса на диалог.

Не приблизили прекращение боевых действий и санкции, введенные администрацией бывшего президента США Джо Байдена. Вступление в силу новых ограничений могло бы стать серьезным препятствием для того, чтобы усадить президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа за стол переговоров.

Встреча лидеров прошла 15 августа на Аляске. Обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса. Вместе с Путиным и Трампом в саммите участвовали помощник российского президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, а с американской стороны — Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в беседе с CNN заявлял, что лидеры государств смогли достигнуть «прорывных» договоренностей о гарантиях безопасности для Украины. В центре обсуждения — как и всегда — обмен территориями.

