Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл Урал

Мужчина пожаловался российскому лидеру на сложности в покупке запчастей.

Президент России Владимир Путин передал жителю Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал» через российских дипломатов. Это произошло после того, как у Уоррена возникли сложности с поиском запчастей для его старого мотоцикла из-за антироссийских санкций. В частности, недавно сломался стартер, уточнил шеф бюро ВГТРК в США Валентин Богданов.

Российские дипломаты разыскали Уоррена и вручили ему новый мотоцикл, отметив, что это личный подарок от президента. Сам Марк подчеркнул, что новый «Урал» превосходит его прежний байк: он работает плавнее, приятнее в управлении и превосходит по надежности. Американец был поражен такой щедростью и выразил искреннюю благодарность.

Подарок был сделан в контексте визита президента Путина на Аляску и его встречи с американским лидером Дональдом Трампом 15 августа. Помимо мотоцикла, Путин подарил местному архиепископу Аляски православные иконы, на что тот ответил в дар иконой святого Германа Аляскинского.

