Минпросвещения ограничило учебную нагрузку на школьников с 1 по 9 класс

Нововведения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Министерство просвещения РФ установило ограничения по годовому объему учебной нагрузки для школьников с первого по девятый классы. Они вступят в силу 1 сентября 2025 года. Для первоклассников объем учебы не должен превышать 653 часа в год, следует из документов ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Для учеников второго, третьего и четвертого классов годовая учебная нагрузка варьируется от 782 до 884 часов. В пятом классе предусмотрен диапазон от 986 до 1088 часов, а в шестом — от 1020 до 1122 часов. В седьмом классе нагрузка составит от 1088 до 1190 часов, а для восьмых и девятых классов — от 1122 до 1224 часов.

Количество учебных часов зависит от выбранного федерального образовательного плана. При этом учебные периоды распределены так, что в первом полугодии не более восьми учебных недель, во втором — до десяти для первых классов и до одиннадцати для второго–девятого классов.

Министерство также регламентировало допустимое расписание занятий, чтобы не допускать перегрузок. Занятия должны начинаться не раньше 8 утра и не заканчиваться после 19 часов. Такие меры направлены на оптимизацию учебного процесса и снижение нагрузки на детей.

