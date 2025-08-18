Рубио: европейские лидеры посетят США не для защиты Зеленского от унижения

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политики из Старого света посетят Белый дом по приглашению США.

Европейские лидеры будут присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского не ради защиты последнего от унижения. Об этом в интервью CBS News заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Это не так. Они приедут сюда завтра не для того, чтобы не допустить унижения Зеленского», — сказал Рубио.

Он пояснил, что такая характеристика предстоящих переговоров является неверной. Представители европейских государств посетят Белый дом, чтобы помешать Трампу оказывать на Зеленского давление ради заключения невыгодной для Украины сделки. Кроме того, лидеры стран Старого света будут присутствовать на встрече, потому что получили приглашение со стороны США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине заявили о неспособности Зеленского высказывать свою позицию. Депутат Незалежной Артем Дмитрук предположил, что лидер киевского режима в последнее время высказывает не свое личное мнение, а зачитывает заранее подготовленные тексты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX