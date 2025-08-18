Студенты московских колледжей победили в национальных соревнованиях дронов

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Студенты и выпускники колледжей столицы заняли призовые места на соревнованиях дронов в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2025». Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Соревнования прошли в «Сколкове» в рамках международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» и форума «Москва 2030». В финал вышли более 30 студентов столичных вузов. В их числе учащиеся колледжа бизнес-технологий, колледжа московского транспорта и политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова.

Финалисты обошли лучшие команды России. Ребята соревновались в проектировании, программировании и управлении дронами, а также тестировании новых технологических решениях.

Юные жители Москвы получили награды в следующих номинациях: «Защита беспилотников с помощью криптографических средств», «Поиск оптимальных решений с применением ролевых алгоритмов», «Автономный полет аэростата в помещении» и других.

Студенты столичных колледжей регулярно участвуют в подобных конкурсах и показывают высокие результаты. Например, в 2024-м молодые москвичи завоевали две медали, опередив более двух тысяч участников из 78 регионов страны.

