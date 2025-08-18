ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб взорвать автомобиль на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба ФСБ

Машина, снаряженная взрывчаткой, прибыла в РФ транзитом черед ряд стран.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту. Злоумышленники собирались взорвать автомобиль на проезжей части.

Машина, снаряженная самодельным взрывным устройством большой мощности, была доставлена в Россию транзитом через ряд стран. Если точнее — пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. После этого она должна была отправиться в Краснодарский край на автовозе. Управлял операцией частный водитель перевозчика.

Следующим этапом должна была стать передача автомобиля другому водителю. Задача последнего — выехать на ней в Республику Крым через мост и стать террористом-смертником. Причем о подобных последствиях водитель не подозревал, киевский режим планировал воспользоваться им «втемную».

Сотрудники ФСБ выявили и обезвредили взрывное устройство. Все лица, причастные к доставке автомобиля на территорию РФ, задержаны.

