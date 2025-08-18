«Я его крестная»: Яна Рудковская рассказала, что ее связывает с Сергеем Зверевым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Продюсер рассказала, что помогала наследнику стилиста в юности.

Музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская считает Сергея Зверева-младшего парнем очень специфичным. Таким мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru 17 августа на главном светском событии лета — традиционной Регате Radio Monte Carlo.

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко рассказала, что в 2002-м она крестила сына известного стилиста.

«Я его крестная (речь про Сергея Зверева младшего. — Прим. ред.) Сережа ко мне приезжал. Я его крестила 23 года назад», — отметила Яна Рудковская.

Предпринимательница также рассказала, что много лет назад она даже помогала звездному наследнику приобрести компьютер. Однако сейчас Яна Рудковская не поддерживает связь со своим крестником.

«Мы потерялись. Он меня приглашал на свадьбу. Знаю, что потом он развелся. Он ведь такой парень очень специфичный: то появляется, то исчезает. Я всегда на месте», — добавила Рудковская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Сергей Зверев-младший винит отца в своей нищете. Приемный сын знаменитого российского стилиста много лет уже не общается с модельером.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.