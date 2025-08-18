Силами ПВО за ночь было уничтожено 23 украинских беспилотника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Наибольшее количество БПЛА замечено над Тамбовской областью.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за ночь 23 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 17 августа до 06.00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в материале ведомства.

Уточняется, что восемь БПЛА были уничтожены над Тамбовской областью, пять — над Азовским морем, по два — над акваторией Черного, Белгородской и Ростовской областями. Над Курской и Воронежской, а также над территориями Краснодарского края и Республики Крым было сбито по одному дрону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двое мужчин пострадали при атаке украинского беспилотника под Рыльском. Место происшествия — дорога «Рыльск — Хомутовка». Травмы получили пассажиры КАМАЗа, мужчины 37 и 20 лет. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

