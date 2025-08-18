«Еще тогда»: Зеленский прокомментировал призыв Трампа отказаться от Крыма

Зеленский: Украина не должна была оставлять Крым еще в 2014 году

Фото: www.globallookpress.com/ Dinendra Haria

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США объяснил лидеру Украины, как можно быстро остановить конфликт с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв лидера США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым. Ответ глава киевского режима написал на своей странице в социальной сети Х.

Трамп заявил, что если Незалежная хочет закончить конфликт «практически немедленно», то им необходимо отказаться от претензий на Крымский полуостров, а также отменить планы по вступлению Украины в состав НАТО.

Зеленский прокомментировал слова американского президента, но при этом не пояснил свою позицию относительно ситуации в настоящем, лишь посетовал на события прошлого.

«Крым не следовало оставлять тогда», — написал лидер киевского режима.

При этом Зеленский утверждал, что стремится завершить конфликт «быстро и надежно», уточняя, что мир должен быть долгосрочным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что визит Владимира Зеленского в Белый дом не изменит ситуацию, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. Встреча президентов состоится 18 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX