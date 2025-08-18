Россиянин разбился при падении самолета в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com/Nathalie Jamois

Вместе со вторым пилотом он упал с высоты на проезжую часть.

Гражданин РФ пострадал при падении сверхлегкого самолета в Таиланде. Место происшествия — остров Пхукет, уточняет газета Bangkok Post.

В числе пострадавших также 40-летний гражданин Таиланда, пилот-инструктор Сурасак Чана. Он получил травму черепа и сломал лодыжку.

«Также пострадал пилот-ученик, 36-летний гражданин России Сергей Разуков», — сказано в материале издания.

Пострадавшего россиянина зовут Сергей Наумов, ему 36 лет. Вместе с наставником мужчина вылетел из аэропорта на одномоторном самолете Quicksilver MX II Sprint в районе Пак-лок около 10:00 по московскому времени. Спустя два с половиной часа полета судно накренилось вниз, зацепило провода и деревья, а затем рухнуло неподалеку от дороги.

Пилоты упали на проезжую часть. Сергей не получил серьезных травм, только ссадины и рассечения. Мужчин экстренно госпитализировали, сейчас они находятся в городской больнице.

