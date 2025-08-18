Фото: 5-tv.ru

Телефонные мошенники нередко представляются работниками госорганов, после чего получают личные данные жертв и доступ к их счетам.

Официальный вызов на допрос — это в первую очередь повестка, а потом уже телефонный звонок от представителя правоохранительных органов. Если звонок вообще будет. Поэтому если вам звонят и требуют какой-либо информации, скорее всего, собеседник просто пытается выдать себя за сотрудника МВД ради собственной выгоды.

Как сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства, телефонные аферисты могут представиться полицейскими или вызвать гражданина на допрос по смс, иногда они даже указывают верный адрес ведомственного отдела — чтобы звучать более убедительно.

Однако такой способ пригласить человека на допрос не считается официальным. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, стоит незамедлительно прекратить разговор. Особо настырным мошенникам можно напомнить, прежде чем положить трубку, что вы непременно явитесь в отделение после получения повестки, не называя, естественно, своего адреса.

Также, чтобы проверить, реальный ли полицейский с вами связался, вы можете обратиться в дежурную часть. Важно всегда сохранять бдительность и не спешить раскрывать свои данные каждому позвонившему или написавшему. Ранее 5-tv.ru уже сообщал, что по информации МВД, основная часть дистанционных преступлений совершается через мессенджеры.

