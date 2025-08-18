Он уже в Вашингтоне: названо время начала встречи Трампа и Зеленского

Белый дом: встреча Трампа и Зеленского состоится в 20:15 по мск

Фото: Reuters/Brian Snyder

Корме двусторонних переговоров запланирована многосторонняя встреча с европейскими лидерами.

В 20:15 по Москве начнется двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, а в 22:00 состоится многосторонняя встреча с европейскими лидерами, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Зеленский при этом сообщил, что уже прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом.

Трамп ы целом анонсировал «большой день» в Белом доме в преддверии встречи с лидерами стран ЕС и Зеленским. По его словам, для Штатов это будет большой честью — встретить всех у себя в гостях.

«Фейковые СМИ будут говорить, что для президента Трампа большое поражение принять стольких восхитительных европейских лидеров в нашем красивом Белом доме. На самом деле это большая честь для Америки», — прокомментировал он.

Ранее Трамп заявил о возможности Зеленского немедленно завершить украинский конфликт. Для этого, по словам президента США, ему нужно отказаться от своих претензий на Крым, а также от идеи вступления страны в НАТО.

