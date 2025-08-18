Отдых обернулся гибелью: почему во время погружения утонул турист в Геленджике

Фото, видео: Смитюк Юрий/ТАСС; 5-tv.ru

Дайвинг-центры в России нередко нарушают правила безопасности.

В Геленджике подводная прогулка обернулась гибелью туриста. Это второй смертельный случай за неделю. Все версии указывают на организаторов и инструктора, именно они отвечали за безопасность, но не смогли ее обеспечить. Почему это произошло — выяснял корреспондент «Известий» Александр Брыксин.

«Вот так выглядит дайвинг-центр, который организовал экскурсию для 26-летнего мужчины. На офисе, кроме большой вывески, нет ничего: ни режима внутренней работы, внутри нет сотрудников. Двери сейчас закрыты, беседка за территорией тоже пустая», — показал корреспондент.

Несмотря на трагедию на воде, сотрудники дайвинг-клуба принимают по телефону заявки от клиентов. За почти четыре тысячи рублей обещают увлекательное погружение, обязательно будет инструктор. Накануне мужчину тоже сопровождал дайвер, в итоге клиент умер во время погружения. По одной из версий, инструктор якобы оставил клиента без присмотра. Все потому что в нагрузку к нему добавили еще нескольких человек. По другой версии, все дело в оборудовании.

«Вчера когда отправляли его, забыли воздух в баллон налить, и когда они плавали, человек отстал от сотрудника», — объяснил сотрудник дайвинг-центра Петр.

На уставших работников и компанию в интернете — десятки жалоб.

«Договор в одном экземпляре, печатей нет, подписей нет. Ответственность они полностью во всем с себя снимают. Ушибы, травмы, задохнулся под водой — это не их проблема», — говорится в одном из отзывов.

Виноват ли инструктор, сейчас разбираются следователи. Это уже второе происшествие с дайверами за несколько дней. Елена Дорофеева сутки дрейфовала в открытом Японском море на Сахалине.

Она купила экскурсию, договорилась с дайвером, что встретятся на глубине 25 метров, тренер в итоге погружаться не стал. Женщина всплыла, но поняла, что ее отнесло от судна. Клиентку нашли лишь на следующий день. Фирма, которая продают путевки по 300 тысяч рублей, заявляет, что ни при чем — они обеспечивают лишь питание и развлечение.

«Организацией дайвинга занимаются другие организации, люди сами купили билеты, сами полетели», — заявил представитель компании-организатора дайвинг-туров Клим Колосов.

В России насчитывается десятки дайвинг-центров, однако ответственности перед клиентом никакой. Сертификация организаций добровольная, для открытия достаточно иметь статус ИП, а инструктором может стать любой человек, не нужно даже специальное высшее образование.

Дайвинг-центры зачастую нарушают правила безопасности. Перед погружением компании проводят с людьми короткие инструктажи либо вообще забывают о них. В некоторых центрах обязаны рассказывать об основах подводного плавания и делать пробные погружения, чтобы проверить, как держится на воде экипировка.

«Инструктор помогает собрать снаряжение либо собирает его самостоятельно, но при этом объясняет, как работает снаряжение. После этого человек, который идет погружаться, надевает снаряжение, инструктор проводит его проверку, все ли работает, функционирует, имеется ли запах воздуха в баллоне», — объяснил инструктор Владислав Вераскас.

Обязаны сотрудники спрашивать перед погружением о здоровье клиента, где-то даже предлагают заполнить медицинскую анкету. Интересовались ли самочувствием мужчины в Геленджике, тоже выяснят следователи. Вопросов к центру у них очень много.

