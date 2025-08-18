Подросткам могут ограничить траты по картам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет о лимите на переводы.

Все чаще мошенники атакуют детей. Для защиты от аферистов подросткам хотят ограничить траты по картам. Как пишут «Известия», банки устанавят лимит на переводы в 100 тысяч рублей.

Такое же ограничения введут и для получения наличных. Превысить этот порог можно только с письменного разрешения родителей или опекунов. По данным мониторинга, преступники нередко представляются учителями или медиками и просят несовершеннолетних переслать СМС с родительских телефонов. Сейчас общественники готовят перечень признаков, которые помогут указывать на участие несовершеннолетних в финансовых махинациях.