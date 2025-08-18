Исследования и открытия сквозь года: 180 лет Русскому географическому обществу

Фото, видео: © РИА Новости/ Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сегодня организация занимается изучением процессов и явлений в геосфере.

Удивительно, но за все 180 лет Русское географическое общество не закрывалось ни на день. Его экспедиции, уникальные исследования и отвага путешественников меняли карты и спасали жизни, несмотря на войны, смены режимов и другие потрясения. Как сегодня члены РГО изучают мир и совершают открытия — узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Любой полет начинается с этого «от винта»: неважно — прогулка это на десять минут или далекая экспедиция. Взлетаем по-самолетному, но полоса не нужна. Паралет и по виду, и по ощущениям — это такой небесный мопед.

«Вот во время полетов на самолете ощущение, что летит самолет, а ты в нем, а здесь ты летишь сам», — отметил корреспондент.

«Вообще мне очень нравится полет на паралете тем, что кабина открытого типа. Это такой осязаемый полет!» — поделился член Русского географического общества, пилот Игорь Потапкин.

И вот так, открытый всем ветрам Игорь Потапкин добрался из Петербурга во Владивосток. Затем он совершил самый длинный беспосадочный полет — 1036 километров, а прошлым летом долетел до Северного полюса.

«Мы очень любим приключения, и нас ничто не останавливало: ни холод, ни опасность, которые подстерегали потенциально», — подчеркнул пилот.

«Их» — это Потапкина вместе с легендарным Федором Конюховым, который видел мир с высоты Эвереста, облетал его вокруг на воздушном шаре, пересекал океаны на веслах и континенты — на собачьих упряжках. И все эти рекорды вписаны в историю Русского географического общества.

«Я путешественник, я не могу не состоять в этом обществе. Сколько человек будет на земном шаре жить, сколько он будет открывать и исследовать», — отметил член Русского географического общества, путешественник Федор Конюхов.

Русское географическое общество — старейшая организация страны. Созданная Федором Литке в 1845-м, она стала домом для тех, кто в эпоху великих открытий лично заполнял белые пятна на карте мира.

«Глобус 1820-х годов XIX века, и здесь Антарктиды еще нет, а вот этот всего на 20 лет младше, и тут уже все континенты на местах», — показал корреспондент.

Миклухо Маклай, Пржевальский, Семенов Тян-Шанский, Шокальский, Крузенштерн и еще десятки этнографов, антропологов, картографов и натуралистов возвращались из своих экспедиций — сюда, в петербургскую штаб-квартиру, и с этой трибуны рассказывали о результатах своих научных исканий и о том, что видели в экспедициях.

Или писали — в Известиях русского географического общества. По образу этого журнала потом создали National Geographic. За 180 лет здесь ни на день не прекращали работу. Блокадный Ленинград в прямом смысле обязан Всесоюзному географическому обществу жизнью.

«Вся эта информация о ледовом режиме, о течениях, она послужила в том числе проектированию и созданию Дороги жизни через Ладожское озеро», — рассказал вице-президент РГО, директор Института науки Земли Санкт-Петербургского государственного университета Кирилл Чистяков.

Сегодня РГО — это 89 отделений и почти 30 тысяч единомышленников, это проекты «Географический диктант» и конкурс «Лучший гид России». Но главное здесь, как и 180 лет назад, экспедиции. В московской штаб-квартире — элементы немецкой формы с острова Гогланд, а среди зубов кашалотов и титаномагнетитового песка, обломок японского самолета с Курил.

«Ряд островов, например, был занят японскими укреплениями, и, соответственно, остатки их милитаристской деятельности продолжают там сохраняться», — уточнил куратор научных работ Департамента экспедиционной деятельности Русского географического общества Роман Моськин.

РГО — общественная организация, но все же вопрос, чем географы занимаются сегодня, наша съемочная группа в этих стенах не могла не задать.

«Раз все у нас открыто визуально, то остаются очень важные вещи — это процессы, явления у нас на Земле, в разных ее геосферах, то есть в атмосфере, биосфере, в педосфере, гидросфере», — пояснил первый вице-президент РГО Николай Касимов.

Иными словами — продолжают исследовать. На кадрах — прославленный капитан Николай Литау и его легендарная парусная яхта «Апостол Андрей», заложенная на Тверском вагоностроительном заводе.

«Такой вот вагон, который три раза вокруг света обошел», — сообщил яхтенный капитан, действительный член РГО, кавалер Ордена Мужества Николай Литау.

И после этих трех кругосветок, включая парусный переход по Северному морскому пути, он отправился исследовать арктическую фауну.

«Такая экспедиция мне запомнилась. Это с биологами мы работали, значит, они занимались изучением атлантического моржа, ставили метки, GPS-метки, чтобы за миграцией потом наблюдать», — вспоминает Николай Литау.

Или вот — хорошо знакомый зрителям нашего канала Александр Ингилевич. Он объездил всю планету, а теперь исследует истоки эпоса народов мира.

«Путешественник — это не тот человек, который покрывает большие расстояния. Путешественник — это тот человек, который, может быть, съездит в ближайший пригород и обязательно об этом расскажет», — подчеркнул ведущий программы «Легенды и мифы» на РЕН ТВ, действительный член РГО Александр Ингилевич.

И так 180 лет они и живут, исследователи и путешественники Русского географического общества — на стыке науки и приключений.

«Их взгляд по-прежнему устремлен за горизонт, а паруса наполняет свежий ветер новых открытий», — добавил корреспондент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.