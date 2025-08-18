Экс-премьер Украины Азаров: визит Зеленского в Белый дом не изменит ситуацию

Фото, видео: Reuters/Ken Cedeno; 5-tv.ru

Встреча Трампа и Зеленского не изменит ситуацию для Киева. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, визит в Белый дом не принесёт результатов: Зеленский, окруживший себя европейскими политиками «для поддержки», изначально не настроен идти на какой-либо компромисс, но американский президент способен надавить на необходимые «болевые точки».

«Его может переубедить только один человек — это Дональд Трамп, причем не просто переубедить, а заставить, другого языка он не понимает, и дать ему какие-то личные гарантии, потому что он больше всего боится того, что и жизни может лишиться, и деньги потерять», — прокомментировал Азаров.

Азаров отметил, что конфликт на Украине — по сути — начался по прямой команде западных спецслужб, которые взрастили и самого Зеленского. И по его словам, позиция Киева с самого начала была согласована с администрацией Байдена.