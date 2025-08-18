Фото, видео: Reuters/Liesa Johannssen; 5-tv.ru

Глава киевского режима прилетел в США в сопровождении «группы поддержки» из ЕС.

Дональд Трамп примет сегодня в Белом доме Зеленского и группу европейских лидеров. И, судя по последнему заявлению президента США, Киев ждет жесткий ультиматум. Несколько минут назад в своей соцсети Трамп подчеркнул: Украина должна отказаться от притязаний на Крым и забыть о планах вступления в НАТО. Судя по всему, после саммита Россия — США на Аляске у американского лидера не осталось иллюзий о дальнейшем развитии конфликта.

К слову, визит Зеленского станет его первой поездкой в Белый дом после громкой февральской перепалки. Логично, что сейчас он поехал не один, а в сопровождении европейских «ястребов войны». Вопрос один: сумеет ли Трамп настоять на необходимости мирного урегулирования на обсужденных на Аляске условиях? Корреспондент «Известий» Игорь Капориков разбирался

Анкоридж оказался весомее Брюсселя, Лондона, Берлина и Парижа вместе взятых. Не говоря уж о Киеве — он в этом уравнении не в счет. И пришлось европейцам переобуваться в воздухе.

«Цель, которая стоит перед нами в Вашингтоне, проста. В первую очередь мы хотим напомнить о том, что объединяет Украину, Европу, США. Мы хотим мира, прочного мира», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Но Макрон при этом остается верен себе. Вновь бездоказательно и безосновательно заявляет, что Россия, к слову, единственная сторона, которая уже не раз доказывала свою истинную заинтересованность в мире, якобы выдвигает невыполнимые условия.

«Есть только один агрессор — Россия, и есть только одно государство, которое сегодня предлагает мир, который был бы капитуляцией, — это Россия», — заключил Макрон.

На это уже жестко отреагировали спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев и наш МИД.

«Европейские и британские разжигатели войны не должны мешать миру», — написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений! Французские политические и государственные деятели же, в свою очередь, подталкивали украинских наймитов к проведению „майданов“, совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир», — написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Прием на высшем уровне на Аляске вызвал жгучую зависть и тревогу у западных покровителей Зеленского. Британский телеканал Sky News отмечает: положение киевского политика сильно усложняет то, что Трамп относится к Путину с почтением, а к бывшему актеру — с презрением. Чтобы 18 августа не повторилась февральская история, Зеленского и сопровождает целая европейская свита.

Зачем — понимают и на самой Украине. Во-первых, как уже нелегитимного лидера, его могут просто арестовать, а во-вторых — он элементарно не состоятелен.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф предварил встречу в Овальном кабинете важной деталью: и Зеленскому, и европейцам придется решать вопрос территориальных уступок.

«Мы в этом конфликте — посредники, и президент США, как посредник, искал пути разрешения кризиса. Он понимает, что именно украинцы должны решать, как обменять земли, как договориться с россиянами о разных территориях. Именно поэтому Зеленский и европейцы приедут в Белый дом в понедельник», — отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Что украинцам придется принимать решения, подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио. Нужно уметь вести диалог с россиянами, призвал дипломат.

«Вопрос территорий придется обсуждать. Это просто факт. Должно быть соглашение о территориях и о том, где будут проведены границы. Это будет не очень легко», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Зная, что на встрече будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, жестко ставивший на место Зеленского в тот февральский приезд, смягчать удар на этот раз в Вашингтон летит глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Ей, впрочем, и самой не так давно досталось от Трампа — пошлинами. Но Урсула, по классике, вторит Макрону. Поэтому и очередным пакетом, спойлер, не слишком уж работающих санкций, России пригрозила.

И на пару с Мерцем, на правах старших, вовсю учит Зеленского, как себя вести.

«Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему стоило бы вести себя при следующем появлении в Белом доме», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Впрочем, дальше двойного касания щеками и школьных фраз английского ученик не продвинулся. Зато его рандеву с главой Еврокомиссии выглядело со стороны как жесткий троллинг.

Киевский политик в мятом черном костюме надел кроссовки на столь высокой подошве, интернет-пользователи даже померили, восемь сантиметров, что впервые был не ниже, а даже вровень с фон дер Ляйен.

Главная интрига встречи в Овальном кабинете — как европейские «семеро смелых» будут помогать протеже, если на первом этапе ну хотя бы не высекут, то отсекут. Немецкая газета Bild узнала: первым пациентом на приеме у «доктора Трампа» будет один Зеленский. Старшие подождут в коридоре.

«Трамп сначала примет только Зеленского. Лишь затем к нему присоединятся сопровождающие его ведущие политики ЕС. В программе — рабочий ужин и многочасовая дискуссия в расширенном составе», — пишет издание.

Но даже с таким расширенным составом, утверждает Bild, «нельзя исключать эскалацию отношений с президентом США». Ну а что ж? Если порка 2.0, то коллективная.

