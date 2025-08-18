Трамп заявил о возможности Зеленского немедленно завершить украинский конфликт

Трамп: Зеленский может завершить конфликт немедленно через отказ от Крыма и НАТО

Фото: Reuters/Liesa Johannssen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению президента США, от желаний его украинского коллеги зависит многое — мир или продолжение войны с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский может прекратить конфликт в самое ближайшее время, если захочет. Для этого ему нужно отказаться от своих претензий на Крым, а также от идеи вступления страны в НАТО. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп в очередной публикации в соцсети Truth Social.

«Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал глава Белого дома.

На днях Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели встречу в Анкоридже, штат Аляска. После беседы тет-а-тет состоялись переговоры в формате «три на три», которые продолжались почти три часа. В российской делегации состояли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, в американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Главной темой саммита стал украинский конфликт, Путин и Трамп заявили о готовности сотрудничать в вопросе урегулирования. Было высказано мнение, что хоть согласие по всем пунктам отсутствует, есть шансы договориться. Глава Штатов призывает Зеленского пойти на сделку с Москвой. Вскоре в Белом доме Трамп встретится с президентом Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп отказался от общей встречи с Зеленским и европейскими лидерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.